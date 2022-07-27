Кевин Гарнетт удивлен, что Рашид Уоллес отклонил предложение «Лейкерс»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Кевин Гарнетт удивлен, что его бывший одноклубник Рашид Уоллес отклонил предложение «Лейкерс» присоединиться к тренерскому штабу Дарвина Хэма.
«Я на самом деле думал, что это отличное назначение», – написал Гарнетт в сторис Instagram.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» не смогли договориться с Уоллесом о назначении на должность ассистента главного тренера.
Четырехкратный участник Матча всех звезд провел сезон-2021/22 в Университете Мемфиса в качестве помощника главного тренера Анферни Хардуэя.
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