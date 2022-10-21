Кавай Ленард начал первый матч после травмы на скамейке. Набрал 14 очков и 7 подборов с «Лейкерс»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в четверг вернулся в строй после продолжительного отсутствия.
Ленард начал матч против «Лейкерс» (103:97) на скамейке запасных. Первое попадание Кавая состоялось в середине второй четверти.
За 21 минуту Ленард набрал 14 очков (6 из 12 с игры), 7 подборов, 2 передачу и 1 перехват.
Пятикратный участник Матча всех звезд пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки, которую получил в серии против «Юты» в плей-офф-2021.
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