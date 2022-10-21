Разыгрывающий ни разу не попал по кольцу с игры за 27 минут матча против (97:103).

Вышедший в старте Уэстбрук смазал все 11 бросков с игры (включая 0 из 6 из-за дуги) и набрал 2 очка, реализовав 2 из 2 с линии.

Самый ценный игрок НБА-2017 выдал 0 попаданий с игры за матч впервые с 2016 года.

На счету Расселла 3 подбора, 4 передачи и 5 перехватов при 1 потере.

«Лейкерс» начали сезон-22/23 с двух поражений.

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