Американские легионеры «Астаны» Майерс и Паркс пока не получили визы в Россию
Американские игроки «Астаны» Майкл Майерс и Деондре Паркс пропустил матч Единой лиги ВТБ против УНИКСа в Казани из-за отсутствия виз в Россию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. «Легионеры «Астаны» не играли с УНИКСом, потому что не успели получить визы в Россию», – информирует источник.
Встреча между командами завершилась разгромной победой УНИКСа со счетом 109:54. «Астана» потерпела третье поражение при одной победе на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Следующий матч в России «Астана» проведет 27 октября против «Самары».
Контракты и платежные ведомости НБА
Комментарии