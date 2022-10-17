Американские легионеры «Астаны» Майерс и Паркс пока не получили визы в Россию

Американские игроки «Астаны» Майкл Майерс и Деондре Паркс пропустил матч лиги ВТБ против в Казани из-за отсутствия виз в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. «Легионеры «Астаны» не играли с УНИКСом, потому что не успели получить визы в Россию», – информирует источник.

Встреча между командами завершилась разгромной победой УНИКСа со счетом 109:54. «Астана» потерпела третье поражение при одной победе на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Следующий матч в России проведет 27 октября против «Самары».

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