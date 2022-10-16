Эмил Райкович: «МБА удивила всех, наша задача – не дать ей удивить нас»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ МБА Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отдал должное сопернику перед матчем Единой лиги ВТБ против МБА, который состоится в понедельник.

Обе команды одержали по три победы на старте сезона и попытаются догнать УНИКС (4-0) в турнирной таблице Лиги ВТБ.

«У них очень сбалансированная команда, в которой задействуется большое количество игроков. У МБА отличная защитная система, тренер делает просто отличную работу, он максимально использует потенциал каждого игрока. Организованный баскетбол с большим давлением на мяч, командная защита от пик-н-роллов.

Соперник неплохо играл в первых трех матчах, но у нас, как и всегда, проведен скаутинг, и мы постараемся придерживаться нашего плана. Я думаю, что на данный момент они удивили всех. Но наша задача — не дать им удивить нас», – сказал Райкович.

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