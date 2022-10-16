Эмил Райкович: «МБА удивила всех, наша задача – не дать ей удивить нас»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отдал должное сопернику перед матчем лиги ВТБ против МБА, который состоится в понедельник.

Обе команды одержали по три победы на старте сезона и попытаются догнать (4-0) в турнирной таблице Лиги ВТБ.

«У них очень сбалансированная команда, в которой задействуется большое количество игроков. У МБА отличная защитная система, тренер делает просто отличную работу, он максимально использует потенциал каждого игрока. Организованный баскетбол с большим давлением на мяч, командная защита от пик-н-роллов.

Соперник неплохо играл в первых трех матчах, но у нас, как и всегда, проведен скаутинг, и мы постараемся придерживаться нашего плана. Я думаю, что на данный момент они удивили всех. Но наша задача — не дать им удивить нас», – сказал Райкович.

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