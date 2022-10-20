Джей Уильямс: «Стыд и позор, Роб Пелинка. Все команды, в которых Леброн выигрывал, окружали его снайперами»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс раскритиковал генерального менеджера «Лейкерс» за неспособность приобрести снайперов.

«Стыд и позор, Роб Пелинка!

Роб Пелинка, в течение всего межсезонья мы говорили о Бадди Хилде и других игроках, которых вы могли заполучить. И вот скамейка запасных «Лейкерс»: Мэтт Райан, Веньен Габриэль, Хуан Тоскано-Андерсон, Остин Ривз, Скотти Пиппен-младший, Макс Кристи, Дэмиан Джонс, Коул Суидер.

Кто-нибудь знает, кто это вообще такие?

Все команды, в которых выигрывал чемпионат, окружали его снайперами. Робу Пелинке платят не за то, чтобы он пытался, а за то, чтобы он действовал. Вы представляете, как это унизительно для Леброна Джеймса, когда он выходит и говорит: «Возможно, соперники не без причины позволяют нам бросать без сопротивления», – сказал Уильямс.

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