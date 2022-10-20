Матчи открытия сезона НБА-22/23 собрали рекордную ТВ-аудиторию за 5 лет

Теги Бостон Голден Стэйт Лейкерс Филадельфия НБА телевидение соцсети Баскетбол

Первый игровой день нового регулярного сезона НБА стал самым просматриваемым за пять лет.

Трансляции матчей «Голден Стэйт» с «Лейкерс» и «Бостона» с «Филадельфией» на телеканале TNT собрали среднюю аудиторию 3,3 миллиона зрителей. Это на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

Видео с матчей, которые были опубликованы в социальных сетях и мобильном приложении НБА, посмотрели 148 миллионов раз.

Данный показатель вырос на 200% по сравнению с сезоном-2021/22 и стал рекордным за все время.

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