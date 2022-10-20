Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» не будут совершать обмены до Дня благодарения»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, руководители «Лейкерс» не планируют обмены до Дня благодарения, 24 ноября.

«Мне сказали, что Роб Пелинка и «Лейкерс» намерены дождаться Дня благодарения – 20 матчей с начала сезона – и посмотреть, какие команды начнут менять курс.

Возможно, кто-то из тех, кто плохо начнет сезон, решит отказаться от каких-то игроков и включиться в борьбу за Виктора Вембаньяму вместо того, чтобы бороться за выход в турнир плей-ин, как это было в предыдущие годы», – сказал Воджнаровски.

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