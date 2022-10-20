Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» не будут совершать обмены до Дня благодарения»

Теги Лейкерс НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, руководители «Лейкерс» не планируют обмены до Дня благодарения, 24 ноября.

«Мне сказали, что Роб Пелинка и «Лейкерс» намерены дождаться Дня благодарения – 20 матчей с начала сезона – и посмотреть, какие команды начнут менять курс.

Возможно, кто-то из тех, кто плохо начнет сезон, решит отказаться от каких-то игроков и включиться в борьбу за Виктора Вембаньяму вместо того, чтобы бороться за выход в турнир плей-ин, как это было в предыдущие годы», – сказал Воджнаровски.

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