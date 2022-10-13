Адвокат: «Бриттни Грайнер не уверена, что Америке удастся вернуть ее домой»

По словам одного из адвокатов Бриттни Грайнер Александра Бойкова, осужденная в России американская баскетболистка эмоционально подавлена и все меньше верит в то, что выйдет на свободу в результате обмена заключенными.

«Бриттни не в очень хорошем состоянии. Она не уверена, что Америке удастся вернуть ее домой. Она боится, что ей придется отбывать весь срок в России.

Возможно, приговор будет как-то изменен и наказание смягчат, так как первоначальное решение суда сильно отличается от судебной практики. Учитывая обстоятельства, учитывая особенности личности моей клиентки и признание ее вины, такой приговор абсолютно невозможен», — цитирует Бойкова The New York Times.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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