Адвокат: «Бриттни Грайнер не уверена, что Америке удастся вернуть ее домой»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

По словам одного из адвокатов Бриттни Грайнер Александра Бойкова, осужденная в России американская баскетболистка эмоционально подавлена и все меньше верит в то, что выйдет на свободу в результате обмена заключенными.

«Бриттни не в очень хорошем состоянии. Она не уверена, что Америке удастся вернуть ее домой. Она боится, что ей придется отбывать весь срок в России.

Возможно, приговор будет как-то изменен и наказание смягчат, так как первоначальное решение суда сильно отличается от судебной практики. Учитывая обстоятельства, учитывая особенности личности моей клиентки и признание ее вины, такой приговор абсолютно невозможен», — цитирует Бойкова The New York Times.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. 

Контракты и платежные ведомости НБА

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные