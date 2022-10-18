Клэй Томпсон: «Еще не обсуждал с «Уорриорз» продление контракта»

Атакующий защитник объяснил, почему не договорился с клубом о досрочном продлении контракта в нынешнее межсезонье.

Текущее соглашение 32-летнего игрока истекает летом 2024 года. В нынешнее межсезонье «Уорриорз» продлили контракты с и , которые могли стать свободными агентами по окончанию сезона-2022/23.

«Я еще не обсуждал это с фронт-офисом. Просто собираюсь делать то, что должен, и быть лучшей версией себя каждый день. Я собираюсь показать отличную игру. Знаю, на что я способен.

Конечно же, я рассчитываю получить еще один контракт в НБА. Не важно, этим летом или следующим. Я полностью уверен в своих силах. Пока что не беспокоюсь о продлении. Знаю, что это произойдет, если я хорошо сделаю свою работу и просто буду собой», – признался Томпсон.

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