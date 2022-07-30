Джейлен Браун посетил стадион и музей «Барселоны»

Звездный защитник «Селтикс» Джейлен Браун во время посещения Каталонии побывал на стадионе, а также в музее местной «Барселоны».

Браун провел в городе несколько дней и стал гостем футбольного клуба, за который болеет.

Брауну подарили футболку «Барсы» с его фамилией. На арене «Камп Ноу» баскетболист продемонстрировал несколько движений с баскетбольным мячом.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)

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