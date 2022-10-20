Исход матча между «Санз» и «Мэверикс» в решился на последних секундах овертайма.

Автором победного броска стал защитник , который поразил цель сложным броском с отклонением за 9,7 секунды до конца дополнительной 5-минутки (107:105).

В последней атаке инициативу на себя взял лидер техасцев , но его дальняя попытка оказалась неточной.

На счету 29-летнего Ли 11 очков (4 из 8 с игры), 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 20 минут со скамейки. В прошлом сезоне он играл за «Уорриорз» и стал чемпионом НБА, летом покинул клуб в качестве свободного агента.

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