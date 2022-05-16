Дончич и Динуидди стали 8-м дуэтом, оба представителя которого набрали по 30 очков в 7-м матче плей-офф НБА

Игроки и стали 8-м дуэтом в истории плей-офф , оба представителя которого набрали по 30 и более очков в седьмом матче.

В решающей встрече серии с (123:90, 4-3) Дончич записал на свой счет 35 очков, Динуидди – 30.

Ранее подобное удавалось дуэтам Сэм Джонс – Том Хайнсон (47 и 31 очко), Джерри Уэст – Элджин Бэйлор (35 и 41, 35 и 33), Джордж Ярдли – Дольф Шэйс (32 и 35), Билли Каннингем – Арчи Кларк (30 и 37), Кевин Макхэйл – Лэрри Берд (33 и 34), Шакил О’Нил – Кобе Брайант (35 и 30).

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