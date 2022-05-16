Лука Дончич обрушил на паркет Кэма Джонсона и забросил 3-очковый

Разыгрывающий «Мэверикс» стал автором красивого момента в седьмом матче серии с «Санз» (123:90, 4-3).

На последней минуте второй четверти Дончич с помощью финта обрушил на паркет и забросил 3-очковый, установив окончательный счет в первой половине (57:27). «+30» – самая крупная разница в истории седьмых матчей.

Дончич по итогам двух четвертей набрал столько же очков, сколько все игроки «Санз» вместе взятые (по 27).

Всего на счету 23-летнего Дончича 35 очков, 10 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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