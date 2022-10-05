Зайон Уильямсон набрал 13 очков за 15 минут в первом матче за 521 день

Форвард «Нового Орлеана» во вторник провел первый матч за 521 день, приняв участие в предсезонном матче против (129:125).

22-летний игрок провел на площадке чуть больше 15 минут, набрав 13 очков (4 из 6 с игры, 5 из 5 с линии штрафных), сделав 4 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 1 потерю.

Первый номер драфта-2019 полностью пропустил прошлый сезон, посвятив его реабилитации после операции. В июле этого года 22-летний форвард продлил контракт с «Пеликанс» на пять лет и 193 млн долларов.

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