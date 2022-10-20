Ричард Джефферсон – о выходе Уэстбрука со скамейки: «Будь профессионалом, разберись»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон прокомментировал ситуацию вокруг разыгрывающего .

Недавно Уэстбрук заявил, что перевод на скамейку запасных в предсезонном матче против «Сакраменто» (86:133) способствовал его травме.

«Он дал понять, что произойдет, если они попытаются сделать это снова. Например: «О, у меня болит подколенное сухожилие». А потом вдруг выясняется, что мяч стал двигаться немного быстрее.

И после этого он говорит: «О, я не знал, что делать». Ты профессионал. Будь профессионалом, разберись. Работа тренеров заключается не в том, чтобы выпустить тебя в старте и пожертвовать всей командой, потому что ты не способен разобраться», – заявил Джефферсон.

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