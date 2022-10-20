Ричард Джефферсон – о выходе Уэстбрука со скамейки: «Будь профессионалом, разберись»

Теги Лейкерс Ричард Джефферсон НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон прокомментировал ситуацию вокруг разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

Недавно Уэстбрук заявил, что перевод на скамейку запасных в предсезонном матче против «Сакраменто» (86:133) способствовал его травме.

«Он дал понять, что произойдет, если они попытаются сделать это снова. Например: «О, у меня болит подколенное сухожилие». А потом вдруг выясняется, что мяч стал двигаться немного быстрее.

И после этого он говорит: «О, я не знал, что делать». Ты профессионал. Будь профессионалом, разберись. Работа тренеров заключается не в том, чтобы выпустить тебя в старте и пожертвовать всей командой, потому что ты не способен разобраться», – заявил Джефферсон.

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