Расселл Уэстбрук: «Попасть в НБА — это счастье. Я не принимаю это как должное»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал слова легенды НБА Чарльза Баркли, который заявил, что «Лейкерс» лишили Уэстбрука радости и должны обменять его.
«Мне очень повезло, и я во многом полагаюсь на свою веру. У меня много замечательных друзей, родных и просто хороших людей, которые поддерживают меня в горе и радости.
Когда у меня есть Бог, не имеет значения, что происходит снаружи. Я держу курс и сосредоточен на свой цели. Это все, о чем я прошу.
Я прохожу проверки всю свою жизнь. Попасть в НБА — это счастье, возможность просыпаться каждое утро — это счастье, я благодарен за все и не принимаю это как должное», – сказал Уэстбрук.
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