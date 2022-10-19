Расселл Уэстбрук: «Попасть в НБА — это счастье. Я не принимаю это как должное»

Разыгрывающий прокомментировал слова легенды НБА Чарльза Баркли, который заявил, что «Лейкерс» лишили Уэстбрука радости и должны обменять его.

«Мне очень повезло, и я во многом полагаюсь на свою веру. У меня много замечательных друзей, родных и просто хороших людей, которые поддерживают меня в горе и радости.

Когда у меня есть Бог, не имеет значения, что происходит снаружи. Я держу курс и сосредоточен на свой цели. Это все, о чем я прошу.

Я прохожу проверки всю свою жизнь. Попасть в НБА — это счастье, возможность просыпаться каждое утро — это счастье, я благодарен за все и не принимаю это как должное», – сказал Уэстбрук.

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