Уэстбрук получил технический за то, что помешал Уиггинсу ввести мяч в игру

Разыгрывающий получил технический фол во время второй четверти матча открытия сезона против (109:123).

Уэстбрук исполнил лэй-ап после прохода через всю площадку. Возвращаясь в защиту, Расселл выбил мяч из рук , когда тот пытался ввести его в игру из-за лицевой линии.

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