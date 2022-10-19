Уэстбрук получил технический за то, что помешал Уиггинсу ввести мяч в игру
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил технический фол во время второй четверти матча открытия сезона против «Голден Стэйт» (109:123).
Уэстбрук исполнил лэй-ап после прохода через всю площадку. Возвращаясь в защиту, Расселл выбил мяч из рук Эндрю Уиггинса, когда тот пытался ввести его в игру из-за лицевой линии.
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