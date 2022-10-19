Леброн Джеймс набрал 31 очко, сделал 14 подборов и 8 передач в первом матче 20-го сезона

37-летний форвард во вторник провел первый матч своего 20-го сезона в НБА.

В матче открытия сезона против действующих чемпионов «Уорриорз» Джеймс набрал 31 очко (12 из 25 с игры), сделал 14 подборов, 8 передач и 5 потерь за 35 минут на площадке.

Четырехкратному чемпиону НБА не хватило двух передач до трипл-дабла.

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