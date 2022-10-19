Этторе Мессина: «Послематчевое интервью для тренера, который проиграл – это наказание»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина после победы над «Партизаном» (80:75) высказал мнение, что брать интервью у Желько Обрадовича или любого другого главного тренера, который только что проиграл матч — не лучшая идея.
«Кстати, послематчевое интервью для тренера, который проиграл – это наказание. Нам следует немного больше думать о том, что переживает тренер в конце матча», – сказал Мессина.
Обрадович во время послематчевой пресс-конференции раскритиковал сербские СМИ за слухи о возможных приобретениях клуба в межсезонье и в начале сезона.
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