Этторе Мессина: «Послематчевое интервью для тренера, который проиграл – это наказание»

Главный тренер после победы над (80:75) высказал мнение, что брать интервью у Желько Обрадовича или любого другого главного тренера, который только что проиграл матч — не лучшая идея.

«Кстати, послематчевое интервью для тренера, который проиграл – это наказание. Нам следует немного больше думать о том, что переживает тренер в конце матча», – сказал Мессина.

Обрадович во время послематчевой пресс-конференции раскритиковал сербские СМИ за слухи о возможных приобретениях клуба в межсезонье и в начале сезона.

Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе

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