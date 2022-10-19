«Селтикс» провели церемонию чествования Билла Расселла

«Селтикс» перед началом матча открытия сезона против «Сиксерс» (126:117) провели первую из двух запланированных церемоний в память о жизни и наследии легендарного центрового Билла Расселла, который скончался 31 июля в возрасте 88 лет.

Клуб показал видео-трибьют с некоторыми из самых ярких моментов Расселла на площадке и за ее пределами.

Команда вышла на площадку с нашивками с 6-м номером на форме. На специальную форму «Селтикс» были добавлены 11 золотистых ромбов, которые символизируют 11 чемпионских титулов, которые Расселл принес клубу за 13 лет карьеры.

Во время тайм-аута в третьей четверти матча болельщики устроили овации в честь вдовы Расселла Джаннин, которая сидела в первом ряду.

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