«Он моложе, больше и защищается». Брайан Уиндхорст объяснил, почему предпочел бы Симмонса Уэстбруку

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему он предпочел бы иметь в составе своей команды Бена Симмонса ( ), а не ( ).

«Если вас интересует, кого бы я предпочел, я бы предпочел .

Во-первых, он моложе. Во-вторых, он больше. В-третьих, он защищается, а мне нужен защитник высокого уровня, чтобы побеждать на самом высоком уровне», – сказал Уиндхорст в программе NBA Today.

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