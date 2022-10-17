Дарвин Хэм: «Уэстбрук с пониманием отнесся к варианту с переводом на скамейку»

По словам главного тренера , у него не возникло проблем с после решения перевести разыгрывающего на скамейку в последнем предсезонном матче.

«Мы затрагивали эту тему еще летом, обсуждали данный вариант. Он проявил себя настоящим профессионалом, Расс вообще один из самых замечательных людей из всех, кого я встречал в баскетболе, на площадке и за ее пределами.

Он отнесся к этому с пониманием, посмотрел мне в глаза и произнес: «Да, тренер, как считаете нужным, так я и сделаю», – рассказал Хэм.

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