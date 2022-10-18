Владислав Емченко пропустит матч с «Пармой» из-за болезни

Капитан ива-Кубань» пропустит сегодняшний гостевой матч Лиги ВТБ против «Пармы».

Как сообщается на сайте клуба, в минувшую субботу разыгрывающий «Локо» приболел и в итоге остался в Краснодаре.

Исполнять обязанности капитана будет Джейлен Барфорд.

Еще один защитник «Локо» Иван Паунич продолжает восстанавливаться после болезненного удара в спину, полученного в игре Суперкубка против «Партизана».

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