Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Минск», «Парма» против «Зенита», «Локо» сыграет с «Самарой»

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В субботу, 8 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

Московский ЦСКА примет белорусский «Минск», «Парма» в Перми сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Начавший с поражения краснодарский «Локомотив-Кубань» дома встретится с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Минск
Дата проведения
8 октября, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Парма-Пари – Зенит
Дата проведения
8 октября, 16.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Самара
Дата проведения
8 октября, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: МБА – 1-0, ЦСКА – 1-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Автодор – 1-0, Парма – 1-0, Минск – 0-1, Астана – 0-1, Зенит – 0-1, Енисей – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Самара – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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