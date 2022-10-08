Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Минск», «Парма» против «Зенита», «Локо» сыграет с «Самарой»
В субботу, 8 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Московский ЦСКА примет белорусский «Минск», «Парма» в Перми сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
Начавший с поражения краснодарский «Локомотив-Кубань» дома встретится с «Самарой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: МБА – 1-0, ЦСКА – 1-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Автодор – 1-0, Парма – 1-0, Минск – 0-1, Астана – 0-1, Зенит – 0-1, Енисей – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Самара – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»
Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?
Комментарии