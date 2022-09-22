ЦСКА – самый доходный клуб прошедшего сезона в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА остается самым доходным клубом лиги ВТБ.

В сезоне-2021/22 ЦСКА заработал 2,878 млрд рублей, при этом расходы клуба составили 2,809 млрд. Поступления по спонсорским договорам («Норильский никель», «Ростелеком», «Аэрофлот») и вклады членов/акционеров/участников («Норильский никель») составили больше 2,5 млрд рублей.

Призовые ЦСКА за участие в турнирах составили около 143 млн рублей. У петербургского «Зенита», ставшего чемпионом Лиги ВТБ – 31 млн.

На втором месте по доходам в сезоне-2021/22 находится «Зенит» (2,4 млрд). Далее идут (1,29 млрд), УНИКС (1,2 млрд), «Нижний Новгород» (357 млн), (311 млн), (266 млн), (230 млн).

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Фото: Telegram-канал «Свободный агент».

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