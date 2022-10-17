Джордан Пул – о стычке с Дрэймондом Грином: «Мы здесь для того, чтобы взять титул»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул прокомментировал недавнюю потасовку с Дрэймондом Грином на тренировке команды.
Набросившийся на Пула Грин принес публичные извинения и на время покинул «Уорриорз», но в четверг вернулся в расположение клуба.
«Он извинился. Мы профессионалы и должны играть в баскетбол. Все в команде понимают, что наша цель – выиграть чемпионат. Я собираюсь выложиться на площадке. Мы здесь для того, чтобы взять титул. Это все, что я могу сказать», – заявил Пул.
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