Сет Карри и Джо Харрис пропустят начало сезона из-за травм

и не помогут в первом матче регулярного чемпионата против «Нового Орлеана», который состоится в среду, 19 октября.

Главный тренер «Нетс» Стив Нэш сообщил, что оба игрока продолжают восстанавливаться после травм и скоро будут допущены к полноценным тренировкам.

Карри перенес операцию на лодыжке в мае. Харрис пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за операции на связке левого голеностопного сустава.

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