Си Джей Макколлум: «В команде называем Зайона Таносом»

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Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум рассказал о никнейме форварда Зайона Уильямсона.

Зайона прозвали в честь отличающегося мощью и силой персонажа вселенной комиксов Marvel Таноса.

«В команде называем Зайона Таносом. Он особенный. Злой, голодный, взрывной, нацелен на борьбу, азартный. Только два человека в его возрасте набирали 27 очков за игру при 60 процентах реализации – Леброн и Лука. Кто эти двое? Будущие члены Зала славы.

Речь идет о молодом еще пареньке, который играет как мужчина, который учится. Он растет, мужает, набирается опыта. Он все лучше понимает, как устроена жизнь в баскетболе», – заявил Макколлум.

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