Энтони Дэвис: «Хотим испортить «Голден Стэйт» праздничный день»

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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о настрое команды на первые матчи регулярки против фаворитов сезона «Уорриорз» и «Клипперс».

«В первых двух матчах мы играем против претендентов на титул. Хотим испортить «Голден Стэйт» праздничный день, когда им вручают перстни, это всегда приятно.

Настраиваемся на то, чтобы стартовать в сезоне с двух побед», – заявил Дэвис.

Дэвис готов сыграть на старте чемпионата, несмотря на беспокоившее его мышечное напряжение в пояснице.

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