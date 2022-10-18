Энтони Дэвис: «Хотим испортить «Голден Стэйт» праздничный день»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о настрое команды на первые матчи регулярки против фаворитов сезона «Уорриорз» и «Клипперс».
«В первых двух матчах мы играем против претендентов на титул. Хотим испортить «Голден Стэйт» праздничный день, когда им вручают перстни, это всегда приятно.
Настраиваемся на то, чтобы стартовать в сезоне с двух побед», – заявил Дэвис.
Дэвис готов сыграть на старте чемпионата, несмотря на беспокоившее его мышечное напряжение в пояснице.
Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя
Комментарии