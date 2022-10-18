Энтони Дэвис: «Хотим испортить «Голден Стэйт» праздничный день»

Форвард «Лейкерс» рассказал о настрое команды на первые матчи регулярки против фаворитов сезона «Уорриорз» и .

«В первых двух матчах мы играем против претендентов на титул. Хотим испортить праздничный день, когда им вручают перстни, это всегда приятно.

Настраиваемся на то, чтобы стартовать в сезоне с двух побед», – заявил Дэвис.

Дэвис готов сыграть на старте чемпионата, несмотря на беспокоившее его мышечное напряжение в пояснице.

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