Сергей Елевич – об отстрании сборной России: «Придется терпеть это еще 3–4 года, как минимум»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич, комментируя отстранение россиянок от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, заявил, что изоляция российского баскетбола продлится не меньше трех лет.

«В отстранении нет ничего хорошего. Надо искать пути, безвыходных ситуаций не бывает. Проблема в том, что придется терпеть это еще 3–4 года, как минимум. Надо искать выходы в Азии, не опускать руки, тем более молодежь сейчас хорошая.

Стоит пытаться оспорить решение ?

Нужно все делать для того, чтобы оспорить решение, но не факт, что получится, потому что все политизировано. В такой ситуации страдает не только баскетбол, но и все виды спорта», – цитирует Елевича «Матч ТВ».

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