Илона Корстин – об отстранении России от женского Евробаскета-2023: «Не хочется комментировать политические решения. Очень жаль»

Генеральный директор лиги ВТБ, двукратный серебряный призер Олимпийских игр выразила сожаление по поводу отстранения женской сборной России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы‑2023.

«Не хочется комментировать политические решения. Очень жаль», — цитирует Корстин «Матч ТВ».

Женский чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле.

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