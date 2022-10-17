Илона Корстин – об отстранении России от женского Евробаскета-2023: «Не хочется комментировать политические решения. Очень жаль»
Генеральный директор Единой лиги ВТБ, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Илона Корстин выразила сожаление по поводу отстранения женской сборной России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы‑2023.
«Не хочется комментировать политические решения. Очень жаль», — цитирует Корстин «Матч ТВ».
Женский чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле.
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