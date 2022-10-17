Ламело Болл, скорее всего, пропустит матч открытия сезона

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Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл с большой вероятностью пропустит в среду первый матч регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд заявил, что Болл вряд ли сыграет в среду и, возможно, не полетит с командой в тур по Западу.

Болл травмировался во время предсезонного матча против «Вашингтона» в прошлый понедельник, когда Энтони Гилл наступил ему на ногу. С тех пор Ламело не тренировался и не участвовал в матчах.

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