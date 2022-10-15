«Шарлотт» отчислил Лианджело Болла
«Шарлотт» расстался с несколькими игроками, которые имели негарантированные контракты.
«Хорнетс» отчислили атакующего защитника Лианджело Болла (23 года, 196 см), который приходится братом лидеру команды Ламело Боллу и разыгрывающему «Чикаго» Лонзо Боллу.
В прошлом году Лианджело также участвовал в тренировочном лагере «Шарлотт», но не попал в итоговый состав команд и провел сезон в G-лиге, набирая 4,6 очка в среднем за матч.
Кроме того, клуб объявил о расставании с форвардом Ксавьером Снидом (24 года, 196 см), разыгрывающим Джейленом Кратчером (23 года, 188 см) и атакующим защитником Тайшоном Александером (24 года, 193 см).
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