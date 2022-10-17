Джеймс Букнайт был арестован за вождение в нетрезвом состоянии
Атакующий защитник «Шарлотт» Джеймс Букнайт за несколько дней до начала нового сезона был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Согласно отчету полиции, 22-летний баскетболист был задержан в 1:51 утра в воскресенье полицейским управлением Шарлотт-Мекленбург. Был установлен залог в размере 2 500 долларов.
Главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд отказался прокомментировать ситуацию, пока не узнает подробности того, что произошло.
Букнайт был выбран под 11-м номером на драфте 2021 года. В прошлом сезоне он набирал за «Хорнетс» 4,6 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.
Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой
Контракты и платежные ведомости НБА
Фото: League Alerts.
Комментарии