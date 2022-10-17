Джеймс Букнайт был арестован за вождение в нетрезвом состоянии

Атакующий защитник за несколько дней до начала нового сезона был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Согласно отчету полиции, 22-летний баскетболист был задержан в 1:51 утра в воскресенье полицейским управлением Шарлотт-Мекленбург. Был установлен залог в размере 2 500 долларов.

Главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд отказался прокомментировать ситуацию, пока не узнает подробности того, что произошло.

Букнайт был выбран под 11-м номером на драфте 2021 года. В прошлом сезоне он набирал за «Хорнетс» 4,6 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.

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Фото: League Alerts.