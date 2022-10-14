«Хорнетс» подпишут двусторонний контракт с Тео Маледоном

подпишет двусторонний контракт с бывшим разыгрывающим «Оклахомы» (21 год, 193 см).

В межсезонье Маледон перешел из «Оклахомы» в «Хьюстон» в результате обмена с участием восьми игроков. «Рокетс» отчислили француза, несмотря на полностью гарантированный контракт на сезон-2022/23 стоимостью 1,9 млн долларов.

В прошлом сезоне Маледон провел 51 матч за «Тандер», набирая в среднем 7,1 очка, 2,6 подбора и 2,2 передачи.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

Контракты и платежные ведомости НБА