Ростислав Вергун: «Можно уступать в таланте, в мастерстве, но 50 процентов игры в защите — это характер и желание не уступить»

Главный тренер прокомментировал разгромное поражение от (72:97) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Уже не первый раз говорим о том, чтобы иметь шанс побороться за победу. У нас на площадке должно быть минимум восемь человек, которые будут играть выше среднего.

Можно уступать в таланте, в мастерстве, но 50 процентов игры в защите — это характер и желание не уступить.

Пропускать 97 очков, не найти в себе ресурс остановить лидеров, давать им делать такие рывки… Мне кажется, это вопросы к нам, и их нужно как-то решать», – сказал Вергун.

ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры

Контракты и платежные ведомости НБА