Ростислав Вергун: «Можно уступать в таланте, в мастерстве, но 50 процентов игры в защите — это характер и желание не уступить»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал разгромное поражение от «Автодора» (72:97) в домашнем матче Лиги ВТБ.
«Уже не первый раз говорим о том, чтобы иметь шанс побороться за победу. У нас на площадке должно быть минимум восемь человек, которые будут играть выше среднего.
Можно уступать в таланте, в мастерстве, но 50 процентов игры в защите — это характер и желание не уступить.
Пропускать 97 очков, не найти в себе ресурс остановить лидеров, давать им делать такие рывки… Мне кажется, это вопросы к нам, и их нужно как-то решать», – сказал Вергун.
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