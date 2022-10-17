Милош Павичевич – о победе над «Минском»: «Получались быстрые прорывы — это была наша игра»

Главный тренер Милош Павичевич прокомментировал вторую победу команды в сезоне Лиги ВТБ-2022/23.

Саратовская команда в гостях взяла верх над белорусским – 97:72.

«Хочу сказать спасибо ребятам за эту игру, она удачно для нас складывалась. Мы хорошо попадали издали. Получались быстрые прорывы — это была наша игра.

Но и команда соперника в какие-то моменты предоставляла нам особые проблемы, при этом ребята справились, в защите отработали — спасибо им за это», – сказал Павичевич.

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