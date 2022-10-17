Ростислав Вергун: «Нельзя давать «Автодору» возможность набирать легкие очки»

Главный тренер рассказал о том, какой игры ждет от команды в матче лиги ВТБ с .

«Важно минимизировать количество потерь, дорожить мячом. «Автодор» пытается играть быстро. Их игра строится на сильных индивидуальных возможностях и мастерстве игроков. Мы должны забрать у них возможность забивать легкие очки и навязать им игру на половине площадки.

Основной фокус – остановить лидеров соперника и попытаться показать свои лучшие возможности в атаке», – заявил Вергун.

Контракты и платежные ведомости НБА

ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры