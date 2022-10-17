Ростислав Вергун: «Нельзя давать «Автодору» возможность набирать легкие очки»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун рассказал о том, какой игры ждет от команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором».
«Важно минимизировать количество потерь, дорожить мячом. «Автодор» пытается играть быстро. Их игра строится на сильных индивидуальных возможностях и мастерстве игроков. Мы должны забрать у них возможность забивать легкие очки и навязать им игру на половине площадки.
Основной фокус – остановить лидеров соперника и попытаться показать свои лучшие возможности в атаке», – заявил Вергун.
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