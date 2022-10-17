Раде Загорац – о матче с «Минском»: «Верю, что «Автодор» вернется на победный путь»
Форвард «Автодора» Раде Загорац поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».
«Минск» – крепкая команда, имеющая хороший костяк из местных игроков. Мы постараемся проанализировать матч с «Зенитом» и подготовиться к предстоящей встрече в столице Беларуси за несколько тренировок, которые у нас будут.
Верю, что мы проделаем хорошую работу и вернемся на победный путь», – заявил Загорац.
Контракты и платежные ведомости НБА
Комментарии