Раде Загорац – о матче с «Минском»: «Верю, что «Автодор» вернется на победный путь»

Теги Автодор Минск Единая лига ВТБ Раде Загорац Баскетбол

Форвард «Автодора» Раде Загорац поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».

«Минск» – крепкая команда, имеющая хороший костяк из местных игроков. Мы постараемся проанализировать матч с «Зенитом» и подготовиться к предстоящей встрече в столице Беларуси за несколько тренировок, которые у нас будут.

Верю, что мы проделаем хорошую работу и вернемся на победный путь», – заявил Загорац.

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