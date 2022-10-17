Милош Павичевич: «Мы не ждем легкого матча в Минске»
Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич рассказал о подготовке команды к выездному матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».
«Мы стандартно готовимся к важной выездной встрече с «Минском». Чемпион Беларуси хорошо выступает на домашней площадке, поэтому мы не ждем легкого матча и относимся к сопернику со всей серьезностью. Сделаем все возможное, чтобы показать свою игру и порадовать наших болельщиков победой», – заявил Павичевич.
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