Милош Павичевич: «Мы не ждем легкого матча в Минске»

Главный тренер Милош Павичевич рассказал о подготовке команды к выездному матчу регулярного чемпионата лиги ВТБ с .

«Мы стандартно готовимся к важной выездной встрече с «Минском». Чемпион Беларуси хорошо выступает на домашней площадке, поэтому мы не ждем легкого матча и относимся к сопернику со всей серьезностью. Сделаем все возможное, чтобы показать свою игру и порадовать наших болельщиков победой», – заявил Павичевич.

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