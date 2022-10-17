«Пеликанс» подписали двусторонний контракт с И Джей Лидделлом

подписал двусторонний контракт с новичком (21 год, 201 см).

Лидделл был выбран «Пеликанс» под 41-м номером драфта-2022. Выступая в Летней лиге, форвард получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Лидделл перенес операцию и проходит курс восстановления. Ожидается, что игрок пропустит весь сезон-2022/23.

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