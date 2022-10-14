Си Джей Макколлум – о фаворитах сезона: «Есть «Голден Стэйт» и все остальные команды»

Защитник «Пеликанс» заявил, что перед новым сезоном в НБА выделяется одна команда, которую стоит считать главным фаворитом.

«Есть и все остальные команды.

В лиге много талантливых команд. Но «Уорриорз» единственные, кто подтвердили свои притязания», – заявил Макколлум.

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