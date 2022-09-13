Нина Глонти – о дисквалификации за допинг: «Все случилось в Доминикане. После тяжелой победы я была на подъеме и пошла в бар»

Форвард сборной России и МБА Нина Глонти в марте получила от ФИБА 3-месячную дисквалификацию.

Как сообщается на сайте международной федерации, в допинг-пробе 25-летней баскетболистки обнаружили кокаин.

Глонти отреагировала на случившееся, опубликовав пост в инстаграме.

«История про доверие для самых маленьких и не только.

Я хочу, чтобы каждый молодой игрок и его родители узнали об этой истории и не повторяли моих ошибок, берите на вооружение простую истину – учиться на чужих.

Последние полгода были очень тяжелым испытанием для меня, я благодарна всем моим родным и близким, моему клубу МБА, Российской Федерации баскетбола, Андрею Кириленко и своим юристам, что вы все поддерживали меня, были рядом и смогли удержать все в секрете до официального опубликования решения.

Как все уже узнали из новостных лент и телеграм-каналов, я была дисквалифицирована на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил.

Все случилось в Доминикане, после тяжелой победы я была на подъеме и решила, что по такому поводу можно и выпить, поэтому пошла в бар. Все-таки вся жизнь спортсмена связана с ограничениями, но мы сами сделали этот выбор, так что пусть это не звучит как мое оправдание.

Если коротко, то я была в баре, выпивала и там же познакомилась с компанией местных ребят, они были очень веселые и общительные, поэтому мы быстро нашли коннект, болтали обо всем на свете и, конечно же, о баскетболе. Моя большая ошибка – не ждать от малознакомых людей подстав, открытым человеком быть хорошо, но теперь я еще раз убедилась в том, что всегда нужно быть начеку.

Очень скоро мне стало плохо и я вернулась в номер. Следующие сутки стали настоящим кошмаром. Я ненавидела себя и обещала, что больше никогда в жизни не буду пить, думала, что организму и так тяжело, а я еще и подгрузила его алкоголем, но все оказалось гораздо хуже.

Но, если честно, мне очень везет на классных людей! Спасибо за поддержку всем, кто был рядом со мной, кто писал добрые слова, услышав мутные слухи, спасибо каждому комментатору – вы очень мотивировали не складывать лапки и не впадать в уныние!

Я безгранично благодарна своему клубу МБА и всему руководству, за уверенность в моей честности и моих силах. Я очень рада вернуться на площадку и постараюсь доказать делом, что это все было каким-то очень затянувшимся приколом.

Спасибо Игорю Кочаряну, что не оставили меня и постоянно бодрили шутками. Вы – самый лучший и смешной руководитель всех времен!

Спасибо моим самым крутым спортивным юристам из мира баскетбола! Они появились именно в тот момент, когда я думала, что выхода уже совсем нет. Ребята 24/7 были на связи, отвечали на все мои дурацкие вопросы, настолько внимательно анализировали все мои показания, что в какой-то момент мне начинало казаться, что они уже придираются, и с каждым новым письмом по моему делу доказывали, что ситуация шаг за шагом начинает налаживаться, хотя, если говорить совсем честно, то в положительный исход всего дела я верила только благодаря их бешеному настрою 🤞🏼

В итоге, совместными усилиями мы смогли успешно доказать нашу позицию и мою невиновность Теперь я могу посоветовать каждому игроку, оказывающемуся в трудной ситуации, не стесняться просить о помощи, в том числе, юридической. Это ваша гарантия, что жизнь сможет нормализоваться, будь то вопрос допингового нарушения, перехода или подписания контракта», – написала Глонти.

Дочь Денниса Родмана – самая высокооплачиваемая футболистка в истории США. Ей 20, а она зарабатывает больше Меган Рапино!