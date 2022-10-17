Игорь Знаменский: «Клипперс» на бумаге обладают всем, чтобы выигрывать не только свою конференцию, но и финал»

Комментатор «Виасат» и «Взял мяч» Игорь Знаменский считает, что «Клипперс» обладают всем необходимым, чтобы завоевать чемпионский титул в сезоне-2022/23.

«Мы в начале самого непредсказуемого сезона за последние -дцать лет. По-хорошему, на бумаге на победу могут претендовать 12-14 команд, большинство из которых, кстати, с Востока. Небывалая интрига для старта сезона в НБА.

«ЛАК» на бумаге обладает всем, чтобы выигрывать не только свою конференцию, но и финал: глубина суперзвездного ядра, качество и количество ролевых игроков, самая универсальная баскетбольная система от тренера с чемпионским опытом и, наконец, владелец, готовый пойти на любые траты.

Даже в прошлом сезоне «ЛАК» залезли в Топ-8, хотя получили за сезон всего 30 матчей от , 5 от и 0 от Кавая. Естественно, они не должны играть много и в этом регулярном сезоне, потому что основная цель – это подойти к плей-офф в здоровом состоянии», – сказал эксперт.

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