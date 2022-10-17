Бен Симмонс, Джон Уолл и Джамал Мюррэй – в подборке лучших моментов предсезонки НБА с вернувшимися после паузы игроками
НБА представила подборку лучших моментов с участием игроков, которые вернулись на площадку после длительной паузы.
В видео в числе прочих вошли эпизоды с участием Бена Симмонса («Нетс»), Джона Уолла («Клипперс») и Джамала Мюррэя («Наггетс»).
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