Бен Симмонс, Джон Уолл и Джамал Мюррэй – в подборке лучших моментов предсезонки НБА с вернувшимися после паузы игроками

НБА представила подборку лучших моментов с участием игроков, которые вернулись на площадку после длительной паузы.

В видео в числе прочих вошли эпизоды с участием («Нетс»), ( ) и («Наггетс»).

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