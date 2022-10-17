Игорь Вольхин – о матче с «Енисеем»: «Легкой игры точно не будет»

Теги Зенит Енисей Единая лига ВТБ Игорь Вольхин Баскетбол

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Легкой игры точно не будет, мы готовимся. Будем стараться показать свой максимум. Матч в Красноярске, поэтому, возможно, будут какие-то сложности в плане самочувствия из-за разницы часовых поясов, но клуб создает максимально комфортные условия для нас.

«Енисей» начал сезон с 0-3? У нас расслабляться точно никто не будет.

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