Игорь Вольхин – о матче с «Енисеем»: «Легкой игры точно не будет»

Форвард поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с .

«Легкой игры точно не будет, мы готовимся. Будем стараться показать свой максимум. Матч в Красноярске, поэтому, возможно, будут какие-то сложности в плане самочувствия из-за разницы часовых поясов, но клуб создает максимально комфортные условия для нас.

«Енисей» начал сезон с 0-3? У нас расслабляться точно никто не будет.

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