Игорь Вольхин – о матче с «Енисеем»: «Легкой игры точно не будет»
Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
«Легкой игры точно не будет, мы готовимся. Будем стараться показать свой максимум. Матч в Красноярске, поэтому, возможно, будут какие-то сложности в плане самочувствия из-за разницы часовых поясов, но клуб создает максимально комфортные условия для нас.
«Енисей» начал сезон с 0-3? У нас расслабляться точно никто не будет.
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