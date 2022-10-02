Велимир Перасович: «Побеждать в Петербурге всегда сложно»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность победы над действующим чемпионом Единой лиги ВТБ «Зенитом» (82:79) в стартовом матче сезона.

«Поздравляю своих игроков с победой. Мы сегодня играли против лучшей команды турнира, против чемпионов. Побеждать здесь, в Петербурге, всегда сложно. Но мы сыграли очень внимательно, отлично действовали в обороне и всегда находили пути, как можно наказывать соперника за ошибки. А это нелегко.

Мы заслужили эту победу, но это только первый шаг. Но реальность такова, что нельзя расслабляться, все могут преподнести сюрпризы», – сказал Перасович.

УНИКС проведет следующий матч в Казани. 8 октября команда примет красноярский «Енисей».

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные