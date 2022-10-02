Илона Корстин: «УНИКС победил благодаря защите, «НН» был лучше готов физически»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Зенит Илона Корстин Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Дэрил Мэйкон Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от первых матчей нового сезона Единой лиги ВТБ.

УНИКС обыграл «Зенит» (82:79) в Санкт-Петербурге, «Нижний Новгород» победил «Енисей» в Красноярске (90:82, 2ОТ).

«Регулярный чемпионат Единой лиги начался ярко, УНИКС неожиданно победил «Зенит» на выезде. После уверенных побед в Кубке Кондрашина и Суперкубке Единой лиги ВТБ, казалось бы, явным фаворитом матча был «Зенит».

Особенно с учетом того, что казанцы вышли сегодня на игру без своих лидеров – Дэрила Мэйкона и Андрея Воронцевича. «Зенит» был лучше на подборе, но УНИКС вышел на игру с очень серьезным настроем, и, как мне кажется, казанцы победили сегодня благодаря слаженной игре в защите.

Матч между «Енисеем» и «Пари НН» был не менее интересным. Команды подарили нам два овертайма интенсивной борьбы, в которой в конечном итоге нижегородцы оказались сильнее. Как мне показалось, «Пари НН» на данном этапе лучше готов физически, что помогло им сделать решающий рывок во втором овертайме и в конечном итоге вырвать победу у «Енисея», – сказала Корстин.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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