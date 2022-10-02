Илона Корстин: «УНИКС победил благодаря защите, «НН» был лучше готов физически»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от первых матчей нового сезона Единой лиги ВТБ.

УНИКС обыграл «Зенит» (82:79) в Санкт-Петербурге, «Нижний Новгород» победил «Енисей» в Красноярске (90:82, 2ОТ).

«Регулярный чемпионат Единой лиги начался ярко, УНИКС неожиданно победил на выезде. После уверенных побед в Кубке Кондрашина и Суперкубке Единой лиги ВТБ, казалось бы, явным фаворитом матча был «Зенит».

Особенно с учетом того, что казанцы вышли сегодня на игру без своих лидеров – и . «Зенит» был лучше на подборе, но вышел на игру с очень серьезным настроем, и, как мне кажется, казанцы победили сегодня благодаря слаженной игре в защите.

Матч между и «Пари НН» был не менее интересным. Команды подарили нам два овертайма интенсивной борьбы, в которой в конечном итоге нижегородцы оказались сильнее. Как мне показалось, «Пари НН» на данном этапе лучше готов физически, что помогло им сделать решающий рывок во втором овертайме и в конечном итоге вырвать победу у «Енисея», – сказала Корстин.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?