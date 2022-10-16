Олег Киселев: «Против топ-команд «Астана» может продержаться только 1-ю половину»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев остался недоволен игрой команды во второй половине матча лиги ВТБ против (54:109).

«Сложно комментировать, когда проигрываешь с такой разницей. Если в первой половине мы держались и оставались в игре, то во второй полностью развалились. Получается, что против топ-команд, таких как УНИКС, мы можем продержаться только первую половину.

Проведем работу над ошибками и будем искать причины. По техническим причинам у нас отсутствуют два американских легионера. Уверен, с ними наши защитные и атакующие построения выглядели бы по-другому», – заявил Киселев.

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